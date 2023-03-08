Супротивнику треба суворо дотримуватися законів війни, зазначив глава ООН.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прокоментував розстріл українського військового росіянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про злочин окупантів Гутерріш висловився на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції у Києві. "Нещодавні шокуючі кадри про українського солдата, очевидно жорстоко вбитого, є ще одним трагічним нагадуванням, що закони війни мвють суворо дотримуватися", - заявив Гутерріш.

Відео дня

Розстріл росіянами українського військового - що відомо про злочин

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військового після того, як він промовив: "Слава Україні!".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це відео, зазначивши, що "воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Він наголосив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата, й ніхто не зможе сховатися від неї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав міжнародним партнерам та своїм колегам-омбудсменам відео розстрілу росіянами українського військового.

Служба безпеки України відкрила провадження за фактом розстрілу росіянами беззбройної людини - українського військовополоненого.

Вас також можуть зацікавити новини: