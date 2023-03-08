Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш прокоментував розстріл українського військового росіянами.
Як передає кореспондент УНІАН, про злочин окупантів Гутерріш висловився на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції у Києві. "Нещодавні шокуючі кадри про українського солдата, очевидно жорстоко вбитого, є ще одним трагічним нагадуванням, що закони війни мвють суворо дотримуватися", - заявив Гутерріш.
Розстріл росіянами українського військового - що відомо про злочин
Як повідомляв УНІАН, 6 березня у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військового після того, як він промовив: "Слава Україні!".
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це відео, зазначивши, що "воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Він наголосив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата, й ніхто не зможе сховатися від неї.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надіслав міжнародним партнерам та своїм колегам-омбудсменам відео розстрілу росіянами українського військового.
Служба безпеки України відкрила провадження за фактом розстрілу росіянами беззбройної людини - українського військовополоненого.