Насамперед йдеться про арешт активів агрохолдингу, який розташований на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

Арештовано українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ, власника групи компаній "Агро-Білогір’я" Володимира Зотова, на суму понад 180 млн грн.

Як повідомив прес-центр СБУ, посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України.

Зазначається, що загальна сума заблокованого майна становить більше ніж 180 млн грн, насамперед йдеться про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який розташований на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

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В спецслужбі поінформували, що це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках. За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення РФ Зотов формально вийшов із співзасновників українського агрохолдингу і "переписав" бізнес на своїх родичів.

"При цьому він повністю зберіг контроль за діяльністю підприємства, а частину його прибутків спрямовував на підтримку окупаційних угруповань, які воюють проти України. Через оборудку депутат РФ сподівався уникнути санкцій та кримінального переслідування за злочини проти нашої держави. Крім того, в Росії Зотов розгорнув інформаційну кампанію, в ході якої широко висвітлював надання продовольчої "гумдопомоги" російським військовим на фронті від імені його підприємств. Відповідні повідомлення він розмістив на власному Телеграм-каналі та на сторінці в забороненій соцмережі "Вконтакте". Також інформація про допомогу окупантам розміщена на офіційному сайті його корпорації", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що під час обшуків в офісі підконтрольного Зотову українського агрохолдингу, а також у помешканнях і автомобілях директора та бухгалтера підприємства виявлено докази злочинної діяльності фігуранта. Наразі слідчі повідомили депутату РФ про підозру за ст. 110-2 Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Арешт російських активів

Як повідомляв УНІАН, станом на початок лютого Україна націоналізувала заводи й агрохолдинг російських олігархів на 2 мільярди гривень. Крім того, українська сторона націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна - Алішера Усманова.

Служба безпеки України також не дозволила двом російським олігархам - Сергію Чемезову та Михайлу Шелкову - уникнути націоналізації активів в Україні.

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