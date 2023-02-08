Внаслідок ухилення від сплати податку на додану вартість компанія олігарха завдала збитків бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України відповідно до постанови суду передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, що належить російському олігарху Алішеру Усманову.

Про це повідомляє БЕБ, не називаючи прізвища олігарха, водночас зазначається, що ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента.

БЕБ пише, що після вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера були накладені санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

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У Бюро зазначають, що стратегічну сировину, яку надалі представники країни-агресора планували нелегально переправити морськими суднами на територію Росії, виявлено в підпільних складах Російської Федерації на території кількох морських портів Одеської області.

Як йдеться в повідомленні, раніше співробітники БЕБ викрили компанію цього олігарха в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що протягом 2021-2022 років вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії у митному режимі "транзит".

"Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії використовували механізм так званого "перерваного транзиту". Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були нанесені збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн", - зазначає БЕБ.

Відзначається, що співробітники бюро продовжують виявляти активи, які прямо або побічно належать або пов'язані з громадянами Росії та Білорусі. Зараз загальна вартість таких активів, заарештованих детективами БЕБ, становить понад 41 млрд грн.

Активи російського олігарха Усманова:

27 грудня 2022 року СБУ повідомила, що в Україні заарештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. Як повідомлялося, в результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами Бюро економічної безпеки встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігалося понад 160 тис.тонн української залізної руди. Зазначалося, що приховану сировину виявлено на території кількох морських портів України.

СБУ повідомила, що вирішується питання про передачу арештованого майна в Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Після 24 лютого цього року на Усманова, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

Війна в Україні та націоналізація російських активів:

У лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Білозерову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

6 лютого 2023 року Україна націоналізувала заводи російських олігархів на 2 мільярди гривень.

2 квітня 2022 року Рада ухвалила закон, згідно з яким майно громадян Росії, які підтримують путінську агресію проти України та місцевих колаборантів, буде націоналізовано. Закон поширюється не тільки на майно, що безпосередньо належить Росії, а й на юридичних і фізичних осіб, які публічно заперечують російсько-українську війну або виправдовують дії окупантів, не залежно від їх громадянства та місця проживання.

18 квітня 2022 року Кабмін підтримав націоналізацію 26 мільярдів гривень активів російських банків в Україні.

27 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що Україна націоналізує російський танкер і судно, що виконувало ворожі операції.

31 січня 2023 року в Україні було заарештовано майно російського олігарха, що є одним з найбільших виробників алюмінію в світі.

7 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна націоналізувала активи російського олігарха, причетного до виробництва ракет.

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