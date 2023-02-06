У СБУ зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Шелков і Чемезов хотіли приховати своє відношення до українських активів.

За матеріалами Служби безпеки Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російських олігархів на 2 мільярди гривень. Йдеться про підприємства, які належали Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову.

"За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову", – йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Рішення суду стосується Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, оптового виробника труб ТОВ "ВСМПО Титан", компанії з торгівлі металами ТОВ "Тай-Мінералс" та агрохолдингу "Інвест Агро".

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Зауважується, що вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд грн.

"Встановлено, що Чемезов та Шелков, які входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Ця компанія входить до структури воєнно-промислового комплексу країни-агресора і бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних угруповань", – додали правоохоронці.

У СБУ зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Шелков і Чемезов хотіли приховати своє відношення до українських активів.

"Для цього намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудки, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", – наголосили у відомстві.

Діяльність СБУ

У лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну. як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

Декількома днями раніше контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу агентів ФСБ у Дніпропетровській області. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

Наприкінці січня головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

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