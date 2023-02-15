Колишні російські власники намагались незаконно приховати, зокрема, понад 100 одиниць автомобільної та спецтехніки, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України не дозволила двом російським олігархам уникнути націоналізації активів в Україні.

Про це повідомляє СБУ у соціальній мережі Facebook. "Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Відео дня

Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно приховати: понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки; 6 вагонів з агропродукцією; понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану; та майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

У цьому зв'язку, сказано, що загальна вартість продукції становить 150 млн грн. "Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм", - йдеться у повідомленні.

Також тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності.

Націоналізація активів в Україні - що повідомлялося

На початку лютого стало відомо, що Україна націоналізувала заводи й агрохолдинг російських олігархів на 2 мільярди гривень. Йдеться про підприємства, які належали Сергію Чемезову та Михайлу Шелкову.

Пізніше стало відомо, що українська сторона націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до президента РФ Володимира Путіна - Алішера Усманова.

Вас також можуть зацікавити новини: