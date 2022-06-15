Майже 580 дітей отримали поранення.

В Україні з початку повномасштабної збройної агресії РФ загинули 313 дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що станом на ранок 15 червня 2022 року в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинуло 313 дітей, ще 579 поранено.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ОГП.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Так, 14 червня від уламків ворожої ракети в м. Золочів Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню "Град" с. П’ятницьке та смт. Малинівка Чугуївського району Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

Крім того, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у Маріуполі. Зокрема, під час обстрілу Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради, зокрема двоє дівчаток 13 та 15 років.

У травні окупанти обстріляли території м. Лиман Краматорського району Донецької області, загинуло 4 дівчинки.

Також встановлено, що внаслідок обстрілів військовими РФ у Маріуполі отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

В Україні внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 1 тис. 985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 3 червня на Луганщині від рук окупантів загинула мати з дитиною.

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