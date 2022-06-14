Руйнування верифікуються комісією, і далі людина зможе побачити в "Дії" документ, який підтверджує збитки.

Уряд спростив механізм фіксації руйнувань і пошкоджень житлових будівель і споруд внаслідок бойових дій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, російські війська зруйнували десятки тисяч домівок. За найменшими підрахунками, пошкоджено 45 млн квадратних метрів житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані.

"Будуть створені регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері та інші конструкції. Все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему "Дія". Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу. Відповідальним за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади", - розповів Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що зараз українці через "Дію" подали більше 206 тис. заяв про пошкоджене та зруйноване житло. Всі ці заяви тепер передаються відповідним органам на місця. Руйнування верифікуються комісією, і далі людина зможе побачити в "Дії" документ, який підтверджує збитки.

Другим етапом цього процесу, зауважив глава уряду, є розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків, над якою зараз працює Міністерство розвитку громад та територій.

"Наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом. Буде рахуватися середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалося раніше. Після того, як буде зроблена відповідна оцінка, то можна буде побачити загальну суму збитків по кожному об’єкту. У майбутньому саме така сума буде відшкодована людям", - сказав Шмигаль.

"Власне, це дасть нам можливість запустити третій етап. Після фіксації та оцінки збитків люди зможуть отримати кошти за зруйноване майно. На нашу думку, це також має відбуватися через "Дію", аби весь процес був максимально прозорим, відкритим, простим і справедливим", - додав Шмигаль.

Він також пояснив, що фіксація та оцінка збитків наразі можливі лише на повністю деокупованих та безпечних територіях. Там, де тривають активні бойові дії, чи є тимчасова окупація, збитки будуть зафіксовані після остаточного звільнення цих міст і громад.

Як повідомляв УНІАН, у застосунку "Дія" можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію.

Також оформити компенсації можна в центрах надання адміністративних послуг, маючи паспорт та РНОКПП. Власники зруйнованого житла можуть отримати новий будинок в обраному ними населеному пункті.

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