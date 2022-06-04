Окупанти намагалися вчергове відрізати Сєвєродонецьк, але безуспішно.

У Гірській громаді на Луганщині за добу 3 червня внаслідок обстрілів з боку окупантів загинули чотири людини, серед яких мати з дитиною.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського",- повідомив він.

Гайдай повідомив, що є поранені в Сєвєродонецьку. За його словами, в місті окупанти зазнають втрат, підсилюються, але продовжують штурмувати місто.

"Вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. Вчора один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька",- сказав голова ОВА.

Гайдай зазначає, що за добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок, у Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість, також є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

Нагадаємо, у місті Сєвєродонецьк Луганської області угрупування російських військ посилено коштом мобілізаційного резерву "2-го армійського корпусу" (так звана "народна міліція" самопроголошеної "ЛНР").

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