У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів одна особа загинула та п’ятеро зазнали поранень.

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів одна особа загинула та п’ятеро зазнали поранень.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він наголосив, що минулої доби російські окупанти продовжили обстрілювати Харків, Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони.

"Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена. В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. У с. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. В смт. Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє 1 поранений. Загалом в області 1 людина загинула, 5 - поранені, в тому числі 3 дітей", - повідомив він.

Синєгубов також повідомив, що у Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання – 2 тис. кв. м.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині поранено двох дітей. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - осколкові поранення.

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