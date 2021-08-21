Низка повідомлень від різних користувачів з’явилась у мережі.

Інтернет-провайдери почали блокувати сайт Страна.ua, який напередодні потрапив під санкції РНБО.

Низка повідомлень від різних користувачів з’явилась у мережі.

Зокрема, сторінка видання недоступна для клієнтів Lanet. Під час переходу на сайт користувачів сповіщають про відсутність зв’язку з сайтом. Таке ж повідомлення з’являється і під час відкриття російських пропагандистських інтернет-ресурсів.

Саме ж видання вже заявило про відкриття сайту за новою веб-адресою.

Водночас сайт Шарія, який теж потрапив під санкції, ще працює.

Що передувало

Рада національної безпеки та оборони України ввечері 20 серпня запровадила санкції проти головного редактора "Страни" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв.

Стосовно цих фізичних та юридичних осіб введений повний пакет санкцій.

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що санкції стосуються декількох напрямків: "Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду".

В Україні у 2017 році Ігоря Гужву звинувачували у вимаганні грошей від народного депутата за те, щоб не було опубліковано компромат. Пізніше стало відомо, що журналіст виїхав до Австрії й отримав там політичний притулок.

Автор: Яна Ставська