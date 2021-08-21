Санкції також введені проти компаній, афільованих з ними.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій проти головреда "Страни.ua" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв, а також проти компаній, афільованих з ними.

Відповідні укази №375 та №376 голови держави опубліковані на офіційному порталі президента України.

Довідка УНІАН. Подружжя Шаріїв - відеоблогери з проросійською позицією. У них є своя політсила - "Партія Шарія". Ольга та Анатолій Шарій керують сайтом "Шарій.net".

У лютому СБУ звинуватила Анатолія Шарія в державній зраді та у порушенні рівноправності громадян. Блогера оголошено у розшук. Журналісти дізналися, що він живе в Іспанії.

Читайте такожРосія розширила санкції проти України: до списку потрапили Кулеба, Данілов і ДенісоваВ Україні у 2017 році Ігоря Гужву звинувачували у вимаганні грошей від народного депутата за те, щоб не було опубліковано компромат. Пізніше стало відомо, що журналіст виїхав до Австрії й отримав там політичний притулок.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти головреда "Страни.ua" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв, а також проти компаній афільованих з ними.

Крім того, РНБО запровадила санкції проти Алли Бондаренко, Ольги та Олексія Шаріїв.

Інтернет-провайдери почали блокувати сайт Страна.ua, який напередодні потрапив під санкції РНБО. Зокрема, сторінка видання недоступна для клієнтів Lanet. Під час переходу на сайт користувачів сповіщають про відсутність зв’язку з сайтом.

Автор: Ігор Орел