Пропозиція змінити прийняті раніше санкції надійшла від СБУ.

Президент України Володимир Зеленський змінив санкції Ради національної безпеки та оборони щодо видань "Страна.UA", "Шарій.Нет", а також керівництва зазначених ЗМІ. Глава держави підписав указ про посилення обмежень.

Відповідний указ №57/2022 оприлюднений на сайті президента.

У документі зазначено, що Служба безпеки України запропонувала внести зміни до прийнятих раніше санкцій РНБО.

Посилення обмежень передбачає блокування не тільки основних доменів "Страна.UA" та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет", а також блокування доступу до веб-ресурсів та сервісів, аналогічних за змістом.

Крім того, документ передбачає посилення санкцій щодо блогера Анатолія Шарія, його дружини Ольги та її матері Алли Бондаренко, а також головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної.

Санкції проти Анатолія Шарія та видання "Страна.иа" - що відомо

20 серпня Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти главреда "Страна.UA" Ігоря Гужви nf подружжя Ольги та Анатолія Шарій, а також проти компаній афілійованих з ними.

Крім того, РНБО ввела санкції проти Алли Бондаренко, Ольги та Олексія Шарій.

Майже відразу інтернет-провайдери почали блокувати сайт Страна.UA. Зокрема, сторінка видання недоступна для клієнтів Lanet. Під час переходу на сайт користувачів сповіщають про відсутність зв'язку з сайтом.

21 серпня Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО в дію рішення Ради національної безпеки nf оборони про введення санкцій проти головреда "Страна.UA" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шарій, а також проти компаній, афілійованих з ними.

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