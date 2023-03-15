У Московському патріархаті досі сподіваються, що все вдасться залагодити.

Деякі представники УПЦ Московського патріархату не підтримують дії своєї верхівки. Як повідомляє священник дніпропетровської єпархії УПЦ Андрій Пінчук в інтерв’ю Liga.net, ієрархи просили намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла піти зі своєї посади.

До того ж його попереджали про плани держави щодо Києво-Печерської лаври. Така позиція України на рахунок монастиря є досить очікуваною.

"Не скажу, що хтось із нас радіє подіям навколо Лаври, але це прогнозована реакція держави на безглуздя, яке твориться на "верхньому поверсі" нашої церкви", - сказав Пінчук.

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Священник вважає, що УПЦ МП може за собою зберегти частку Лаври. Для цього потрібне усунення від керівництва їхньої гілки церкви проросійських діячів.

"ПЦУ могла бути в одній частині [лаври], УПЦ – в іншій. Але такого тотального виселення не було б. УПЦ просто не пішла на контакт з владою", - додав Пінчук.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про те, що наразі не йдеться про примусове виселення ченців, котрі проживають на території Лаври. Таких там близько двох сотень.

"Якщо хтось і має виїжджати в перших рядах, на мій погляд, то це ті очільники, які вели незаконні будівництва на території об’єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років – митрополити Павло, Антоній, Синодальне управління, Адміністрація УПЦ МП… А вже потім можна говорити про всіх інших", - сказав Ткаченко.

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври: що відомо з актуального

Як повідомляв УНІАН 10 березня, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває контракт з УПЦ МП про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном. Термін дії угоди припиняє свою чинність 29 березня 2023-го року.

Натомість в УПЦ МП заявили, що не бачать жодних юридичних підстав виселення з лаври. Вони не планують покидати територію заповідника.

Міністр культури Олександр Ткаченко додав, що УПЦ Московського патріархату має покинути усі орендовані приміщення Києво-Печерської лаври.

За свою "філію" заступилася Російська православна церква. Зокрема патріарх Кирило відправив Папі Римському, генсеку ООН, генсеку ОБСЄ та іншим лідерам релігійних і політичних організацій листи зі скаргами на Україну через виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.

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