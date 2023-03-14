Російська церква дуже не хоче втрачати контроль над головною релігійною святинею Русі.

Патріарх Російської православної церкви Кирило відправив Папі Римському, генсеку ООН, генсеку ОБСЄ та іншим лідерам релігійних і політичних організацій листи зі скаргами на Україну через виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє прес-служба РПЦ.

У цих листах російський патріарх "поділився глибокою стурбованістю у зв'язку з різким посиленням державного тиску на православних християн України". Приводом став розрив договору оренди між Українською державою та УПЦ МП на користування приміщеннями Києво-Печерської Лаври.

Кирило також нагадав своїм адресатам про "принизливі обшуки", що проходили в релігійних установах України минулої осені і взимку.

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"Викликає жаль той факт, що при декларуванні державним керівництвом України своєї прихильності демократичним нормам, європейському шляху розвитку, дотриманню прав і свобод людини, ці права і свободи сьогодні зневажаються найбільш кричуще", — заявив голова РПЦ у своїх листах.

При цьому Кирило ненароком визнав існування окремих російського, українського та білоруського народів, що суперечить твердженням Путіна, який заперечує українців як окрему націю.

На закінчення Кирило закликав адресатів "докласти всіх можливих зусиль" до того, щоб УПЦ МП зберегла за собою контроль над Києво-Печерською Лаврою.

УПЦ МП виселяють з Лаври - що відомо

10 березня стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська Лавра" вирішив в односторонньому порядку розірвати договір оренди територій і будівель комплексу зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Причина - порушення умов договору з боку церковників, що було виявлено в ході урядової перевірки.

Як пояснив міністр культури Олександр Ткаченко, ченці УПЦ МП повинні покинути територію Лаври не пізніше 29 березня. При цьому з 11 березня на території комплексу почала працювати група інвентаризації, яка перевірить збереження майна заповідника.

Керівництво УПЦ МП з рішенням урядовців не погоджується і завило, що ченці відмовляються залишати територію Лаври 29 березня. Церковники запевняють, що не є агентами впливу ворожої держави.

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