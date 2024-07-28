За словами жінки, у поведінці хлопця напередодні злочину нічого підозрілого не було.

Напередодні вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон підозрюваний В'ячеслав Зінченко поводився як зазвичай. Батьки не побачили жодних підозрілих змін у його поведінці.

Про це повідомила його мати Олена Зінченко в інтерв'ю "Інформатору". За словами жінки, розмови із сином напередодні резонансного вбивства стосувалися майбутнього сина. У нього були мрії та плани.

"Він планував далі розвиватися, вдосконалюватися...Бо я його питала, що ми далі будемо робити. Він сказав, що 10 серпня він піде на курси водіїв. Тобто у нас відбувалися звичайні розмови. Нічого я не помітила. Тобто він казав, що потрібні будуть гроші на це... Щоб я з татом говорила", - зазначила мати Зінченка. Відео дня

Крім того, Олена розповіла, що в сім'ї не було проблем через мову спілкування, а В'ячеслав знав українську навіть краще і нерідко виправляв помилки мами в розмові.

"У Дніпро ми приїхали в один день. Тільки він раніше, бо він з поїзда. Я трішки пізніше, бо їхала автобусом. І все як звичайно. Прийняв душ, поїв. Потім там тренування. Тобто нічого підозрілого не було", - сказала жінка.

Олена також розповіла, що В'ячеслав телефонував їй зі Львова майже щодня.

"Він розповідав, що в нього все добре. Я питала, як він, що там. Він відповідав, що все добре", - зазначила жінка.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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