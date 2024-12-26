Тепер його підозрюють в умисному вбивстві Фаріон у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю.

Фігуранту у справі про вбивство відомої громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку змінено кваліфікацію злочину, матеріали скеровано до суду.

За повідомленням Національної поліції, тепер його підозрюють в умисному вбивстві Фаріон у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю.

Як встановили поліцейські, у 2022 році підозрюваний у вбивстві мовознавиці – 18-річний житель Дніпра, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

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"Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність – через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, фігурант ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

У поліції зазначають, що підозрюваний підстеріг Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні внаслідок отриманого вогнепального поранення.

25 липня правоохоронці встановили місце перебування втікача та затримали його у Дніпрі.

Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, змінили кваліфікацію злочину та 25 грудня скерували обвинувальний акт до суду за наступними статтями: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вбивство Ірини Фаріон - подробиці

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон. За їхніми даними, підозрюваний у вбивстві мовознавиці протягом кількох днів до скоєння злочину сидів біля одного з під’їздів будинку, де вона проживала. Хлопець був дивно одягнений як на спекотну погоду – у спортивному костюмі, капелюсі та великих окулярах.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та взяли під варту.

Хлопець не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

Адвокатка доньки Фаріон Наталія Романик заявила, що відповідно до висновку одорологічної експертизи (дослідження запахових слідів), Зінченко був на місці злочину з ймовірністю 99,99%.

Суд вже кілька разів продовжував Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без праву на заставу. Останнє рішення – до 12 січня 2025 року. Також було продовжено строк досудового розслідування – до 26 січня.

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