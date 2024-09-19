Він заявив, що боїться за своє життя.

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова, повідомляє Суспільне.

Зінченко прибув на засідання та заявив журналістам, що для нього буде краще перебувати під вартою, бо він "боїться за своє життя".

"Мене ховають, бо мені загрожує небезпека і від російських спецслужб, і від радикально налаштованих осіб. Якщо мені не подовжать запобіжний захід і зі мною щось станеться, то мені "допомогли". Я себе вбивати не збираюся", - сказав підозрюваний, повідомляють Новини.LIVE Львів.

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На засіданні прокурори у справі подали клопотання про продовження строку досудового розслідування до 26 січня 2025 року, оскільки він спливав 26 вересня. Прохання продовження строку пояснили складністю проведення експертиз та тим, що частина з них буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.

"У зв'язку із завантаженістю експертних установ на виконанні перебувають одна судово-психологічна експертиза, 17 психологічних експертиз, одна комплексна балістична — продуктів вибуху та пострілу, кілька медичних. Без отримання висновків цих експертиз завершити слідство неможливо", – сказав прокурор.

Адвокати Зінченка вважають це затягуванням слідства.

Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців – до 26 січня 2025 року.

Також прокурори просили суд продовжити строк тримання Зінченка під вартою без права на внесення застави на 60 діб.

Суддя вирішив залишити запобіжний захід для підозрюваного без змін – це тримання під вартою без застави терміном на 60 діб - до 17 листопада.

Адвокат Зінченка Ігор Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою до 22 вересня без права внесення застави.

Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

Донька Фаріон Софія Особа заявила, що вимагатиме для підозрюваного у вбивстві її матері довічного позбавлення волі.

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