На честь мовознавиці перейменують вулицю Технічну.

У Львові вулицю Технічну перейменують на честь вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Відповідне рішення сьогодні під час сесії ухвалили депутати Львівської міської ради.

Ідея про перейменування вулиці на честь Фаріон з’явилася майже одразу після її вбивства. У міськраді заявили, що вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці, яку саме вулицю назвуть її ім’ям.

"Відсьогодні у нас є вулиця імені Ірини Фаріон. Це вулиця Технічна, яка виходить з вул. С. Бандери, з’єднує простір студентського містечка "Львівської політехніки", де працювала Ірина Дмитрівна, і виходить до парку І. Франка та простору Національного університету ім. І. Франка, де вона навчалась", - сказав на засіданні депутат від ВО "Свобода" Любомир Мельничук.

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Вбивство Ірини Фаріон у Львові

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та взяли під варту. Хлопець не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

У вересні суд продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Фаріон до 26 січня 2025 року через необхідність проведення усіх експертиз. Підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше до 12 січня.

Влітку у Львові на будинку по вул. Масарика, де проживала Фаріон, відкрили присвячену їй меморіальну таблицю.

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