Також слідству нададуть дані щодо руху коштів підозрюваного.

Слідство отримає доступ до телефонних дзвінків В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, які він здійснював протягом 1,5 року. Відповідне рішення 8 серпня ухвалив слідчий суддя Галицького районного суду Львова.

Зазначається, що з клопотанням надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні мобільного оператора, до суду звернувся слідчий у справі.

Зокрема, він поросив надати дані про вхідні та вихідні дзвінки, здійснені Зінченком, з 1 січня 2023 року по 26 липня 2024 року, а також щодо SMS, MMS, дат, часу та тривалості розмов.

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Окрім того, в клопотанні йшлося про надання доступу до інформації стосовно руху коштів підозрюваного.

Слідчий запросив цю інформацію з метою встановлення обставин вбивства, а також осіб, які можуть бути причетні до його вчинення або підготовки, чи володіють певною інформацією.

Суд задовольнив вказане клопотання.

Вбивство Ірини Фаріон - подробиці

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний – В’ячеслав Зінченко. Він не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає.

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