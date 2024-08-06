Крім того, за запитом слідчих арештовані грошові кошти та інші особисті речі мовознавиці.

Галицький районний суд Львова арештував закордонний паспорт вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, а також низку інших особистих речей.

Як повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові матеріали від 22 липня, майно Фаріон арештували за запитом слідчих. Арештовано майно, яке було виявлено та вилучено 19 липня під час проведення огляду ординаторської відділення невідкладної медичної допомоги лікарні.

Зокрема арештовано жіночу шкіряну сумку бежевого кольору, у якій містився мобільний телефон марки Самсунг у чохлі фіолетового кольору, паспорт громадянина України для виїзду закордон виданий на імʼя Ірини Фаріон, набір для шиття, звʼязку із 5 ключів із чохлом рожевого кольору, чохол синього кольору з окулярами, гребінець, ручка, олівець, звʼязка із двох ключів та магнітним ключем та брелком у вигляді собаки, зарядний пристрій, щітка для волосся рожевого кольору, гаманець із принтом чорно-білого кольору, банківську картку Приватбанк.

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Також арешт накладено на дві купюри номіналом 100 доларів, чотири купюри номіналом 20 євро, одну купюру номіналом 50 євро, одну купюру номіналом 5 євро, дві купюри номіналом 500 грн, одну купюру номіналом 20 грн., дві купюри номіналом 1 грн., одну монета номіналом 2 грн., 1 монету номіналом 10 грн., чек із рукописним написом "5355, 2802, 1391, 9689".

Арештована також косметичка із надписом "Clinique". У ній містилися: дзеркало, заколка для волосся, помада, ручка, підводка для очей, блістери з таблетками "Спазмалгон" та "Копацил", монета номіналом 10 грн., поліетиленовий пакет блакитного кольору у якому міститься : труси жіночі бежевого кольору, бюстгальтер бежевого кольору зі слідами РБК, шорти рожевого кольору, майка фіолетового кольору з квітковим принтом із розрізами та слідами РБК, босоніжки жіночі шкіряні рожевого кольору 36 розміру.

Суд арештував валізу у якій міститься: кофта бежевого кольору, шльопанці бежевого кольору, шльопанці рожевого кольору, заколка для волосся, 3 книги, тюбик із кремом, сукня коричнева, сукня синя, чорний боді, майка синя, жовті штани, жовта спідниця, блакитна сукня, жовта сорочка, плаття фіолетове, плаття рожеве, купальник, майка рожева, шкарпетки жовті, труси рожеві, кофта фіолетова, червона футболка, сукня біло-блакитна, косметичка фіолетового кольору із засобами особистої гігієни, пенал білого кольору із лікарськими препаратами, сумка жіночка шкіряна сіро-зеленого кольору у якій містяться бігуді для волосся.

Вбивство Ірини Фаріон

Як відомо, 18-річного В'ячеслава Зінченка заарештували у Дніпрі 25 липня. Хлопця звинувачують у вбивстві української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

Зінченко не визнає себе винним, його захист подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Сьогодні суд відхилив її.

Батько підозрюваного також не вірить, що його син був здатен піти на вбивство. За його словами, вони виховували В'ячеслава по-іншому.

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