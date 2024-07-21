Українців закликають не намагатися затримати його самотужки.

В Україні розшукують чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон. Правоохоронці публікують відео та фото з ним.

На сторінці Національної поліції у соціальній мережі Facebook повідомляється, що підозрюваному на вигляд близько 20 років, він має зріст 170-180 см та худорляву статуру. На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках - червоні рукавиці.

Тих, хто може допомогти ідентифікувати чоловіка та встановити його місце перебування просять телефонувати за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102. Людей закликають не намагатися затримати його самостійно.

Вбивство Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня стало відомо, що у Львові невідомий здійснив напад на колишню народну депутатку України. Її госпіталізували з вогнестрільним пораненням у голову.

Вже вночі Фаріон померла. У лікарні повідомили, що серце пацієнтки не витримало, медицина виявилась безсилою. Пошуки нападника досі тривають.

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