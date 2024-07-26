'Дуже мало доказів': адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон анонсував апеляцію на арешт

За його словами, результатом судового засідання він не задоволений та вважає рішення необґрунтованим.

Адвокат підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Ігор Сулима планує подавати апеляцію на рішення суду щодо арешту свого підзахисного.

Про це Сулима повідомив журналістам після завершення засідання у Галицькому суді Львова, передає РБК-Україна. Зокрема, адвокат переконує, що рішення суду щодо арешту підозрюваного В'ячеслава Зінченка було необґрунтованим.

"Дане рішення буде оскаржене... На даний момент дуже мало є доказів, кажу вам як воно є. Буде подано апеляцію", - сказав Сулима.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зінченка заарештували на 60 діб без альтернативи внесення застави.

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