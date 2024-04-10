Нападник питав у хлопця, чи готовий він піти захищати країну, каже вона.

Мати Максима Матерухіна, який загинув на станції київського фунікулера, хвилюється, що справу можуть спробувати "зам'яти".

В розмові з ТСН.ua Ірина розповіла, що того дня її син був у вагоні разом з друзями. "Він (нападник - УНІАН) почав чіплятись спочатку до жінок. Потім - до хлопців з компанії мого сина. У сина він спитав про те, чи готовий він піти захищати державу. Син відповів, що коли прийде час, то готовий," - каже вона.

Жінка зазначає, що син хотів після повноліття піти служити до 3-ї штурмової бригади. "В цей момент цей чоловік штовхнув Максима, падаючи, мій син розбив скло головою і порізав сонну артерію. Максим пройшов ще дві сходинки в шоковому стані і впав…" - каже Ірина Матерухіна.

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Мати зазначає, що він був добрим і не міг спровокувати конфлікт. Наразі вона боїться двох речей: що справу можуть "зам'яти" та що її сім'ї будуть погрожувати. "У мене є ще син, якому 9 років. Я боюсь за нього. Я не знаю, наскільки чоловік, який вбив сина, впливовий, які у нього зв’язки, який він крутий чи блатний, скільки у нього грошей. Я хочу, щоб його посадили, хочу, щоб він був покараний", - сказала вона.

Жінка додає, що її син був дуже світлою дитиною, він мріяв про кар’єру футболіста: "Дуже хотів побудувати для нас будинок, коли виросте. Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів, він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був дуже високим - 1 метр 90 сантиметрів. Похорон сина буде завтра…".

Що відомо про загибель підлітка у Києві:

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у мережі повідомили про конфлікт між чоловіком та групою підлітків на станції столичного фунікулера. Невдовзі стало відомо, що постраждалий хлопець загинув.

У вбивстві звинувачують військовослужбовця Управління державної охорони. Повідомляється, що після його поштовху хлопець розбив віконне скло та отримав різані рани шиї.

Вчора суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу. За даними ДБР, в його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

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