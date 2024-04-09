Позиція батька і загалом сім'ї загиблого Максима Матерухіна стосовно запобіжного заходу для підозрюваного була такою: безальтернативне тримання під вартою.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера - утримання під вартою без права на заставу до 5 червня. Про це повідомляє Суспільне.

Суд підтримав клопотання адвоката підозрюваного про проведення закритого засідання, але рішення про запобіжний захід оприлюднили відкрито.

Позиція батька і загалом сім'ї загиблого Максима Матерухіна стосовно запобіжного заходу для підозрюваного була такою: безальтернативне тримання під вартою.

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"Дитина загинула не через те, що вона зробила щось погане, а через неправомірні дії. Ми так вважаємо, тому на сьогоднішній час відбувається досудове розслідування. Ми наполягаємо на тому, щоб підозрюваний знаходився під вартою", - сказав представник потерпілого Олександр Панченко.

Він зазначив, що, за словами свідків інциденту, підозрюваний був у стані алкогольного сп'яніння. Свідки також розповіли, що конфлікт стався, бо чоловікові щось не сподобалось в діях хлопців.

"Він почав, як правильно сказати, "нешанобливо" з ними спілкуватися. Хлопці спробували уникнути конфлікту. Підозрюваний пішов, але потім чомусь він щось згадав, повернувся. Найближчий до нього був покійний Максим. Він до нього почав звертатися, штовхати його, в результаті чого останній впав і отримав тілесні ушкодження, що призвели до смерті", - розповів він.

За підсумками засідання Печерський райсуд Києва постановив застосувати щодо працівника Управління держохорони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня.

Вбивство на фунікулері - деталі

7 квітня військовослужбовець Управління державної охорони України мав з дитиною конфлікт на станції фунікулера. Під час з'ясування відносин чоловік штовхнув хлопця - той розбив голову об вікно, отримав різані рани на шиї та помер до приходу медиків.Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві (ч. 1 статті 115 КК України).

Згодом виявилося, що чоловік, якого підозрюють у злочині, був на підпитку. В його крові виявили 1,2 проміле алкоголю, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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