Того дня він пішов гуляти із друзями.

Загиблим внаслідок конфлікту на станції київського фунікулера підлітком виявився футболіст Максим Матерухін.

Про це повідомили у спеціалізованій ДЮШ Олімпійського резерву з футболу "Зміна". "Болюча, сумна звістка, яку неможливо усвідомити ні розумом, ні серцем... У неділю, 07.04.2024р., трагічно загинув вихованець нашої школи, 2007 року народження, Матерухін Максим Олександрович", - йдеться у дописі школи в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що того дня хлопець гуляв із друзями центром Києва. На київському фунікулері на нього здійснив напад дорослий чоловік.

Відео дня

"Наразі у ЗМІ пишуть багато різної інформації, але те що "здоровий дядько" напав на юнака посеред білого дня, це - жах. Співчуваємо родині та близьким Максима", - додали у ДЮШ.

Вбивство підлітка у Києві: що відомо про трагедію

Нагадаємо, вчора ввечері мережу заполонили кадри конфлікту на станції фунікулера. Повідомлялося, що сварка між команією підлітків та невідомим чоловіком закінчилася тяжкими пораненнями.

Згодом стало відомо, що постраждалий хлопець загинув на місці. За підозрою у його вбивстві затримали військовослужбовця Управління державної охорони.

У офісі Генпрокурора повідомили, що він штовхнув хлопця, після чого той головою розбив віконне скло та отримав різані рани шиї.

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