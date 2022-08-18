Експерти змоделювали, як рухатиметься хмара радіоактивних домішок, якщо російські окупанти спровокують катастрофу на Запорізькій АЕС. У разі погодних умов, які були з 15 по 18 серпня, вона зачепить не тільки Україну, а й кілька країн Європи.
Прогноз реалізували вчені з Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН. Вони опублікували коротке відео з потенційним рухом радіації.
Якщо погодні умови будуть такими ж, як з 15 по 18 серпня, то хмара радіоактивних домішок спочатку піде на північ і зачепить Київську та прилеглі області. Потім основна маса почне рухатися на захід і охопить велику площу. А частина хмари пошириться на східні регіони.
Коли радіація "пронесеться" через західні області України, то піде в європейські країни. У небезпеці будуть Польща, Словаччина, Угорщина та Румунії. Хмара також розповсюдиться на половині території Білорусі.
Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.
Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.
Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.
У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.
Війна Російської Федерації проти України
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