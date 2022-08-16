Це стосується жителів Запорізької та Дніпропетровської областей.

У тимчасово окупованому Енергодарі склалася дуже небезпечна ситуація через обстріли окупантами ЗАЕС. Якщо російські війська спровокують аварію на атомній електростанції, то доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей — Запорізької та Дніпропетровської.

Такою інформацією в ефірі національного телемарафону поділився глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути в результаті можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це більше 200 тисяч в нашій області і під 200 тисяч в сусідній Дніпропетровській області... Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші", — розповів Старух.

Керівник ОВА повідомив, що зараз коригується план евакуації з Енергодара і визначаються зони ризику радіаційного забруднення. Це робиться з урахуванням масштабів можливої катастрофи.

Центральна влада контролює ситуацію, що склалася. Однак повністю реалізувати всі заходи для захисту населення дуже важко, тому що територія тимчасово окупована. Зараз радіаційні показники на ЗАЕС не перевищують норми, але через небезпечні дії рашистів все може швидко змінитися.

Нагадаємо, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже неодноразово обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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