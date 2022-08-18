Зокрема, треба вивезти з цехів станції російські боєприпаси, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та наказати російським окупаційним підрозділам залишити станцію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що має зробити Росія, аби уникнути катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться у його повідомленні в мікроблозі Twitter.

Радник керівника ОП заявив, що в міністерстві оборони Росії цинічно сміються, коли заявляють, що "Росія занепокоєна через можливість катастрофи на ЗАЕС".

Водночас він сказав, що є рішення, аби уникнути катастрофи на Запорізькій АЕС.

"Треба просто вивезти боєкомплект із цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Все просто, чи не так?" - Наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Російська Федерація розповсюдила дезінформацію про "провокацію на Запорізькій АЕС".

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що рашисти розмістили на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи прильоти з Нікополя.

6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми. 11 серпня окупанти неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС.

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