Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати діяльність МАГАТЕ.

В Організації Об'єднаних Націй готові підтримати відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС в разі одночасної згоди України і Росії.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

"У тісному контакті з Міжнародним агентством з атомної енергії, Секретаріат ООН провів оцінку, що має в Україні логістичний і безпековий потенціал, аби бути здатним підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія і Україна погодяться", - йдеться у заяві.

Таким чином Дюжаррік відреагував на коментарі різних російських посадовців, які звинувачували Секретаріат ООН в скасуванні або блокуванні візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Як відзначив речник, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати діяльність МАГАТЕ.

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Як повідомили в "Енергоатомі", станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вважає, що МАГАТЕ може приїхати на ЗАЕС тільки за наявності гарантій безпеки, яку можна гарантувати ООН.

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