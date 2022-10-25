Виключення зроблять для радянських генералів, які дійсно захищали та звільняли Одесу під час Другої світової війни.

В Одесі планують перейменувати майже 100 вулиць, назви яких пов’язані з Російською Федерацією, яке веде проти України повномасштабну війну, та Білоруссю, керівництво якої підтримує російського агресора.

Про це повідомив член історико-топонімічної комісії при Одеській міській раді, краєзнавець Олександр Бабич.

Так, відбулося засідання комісії, на якому робоча група розглянула 96 назв вулиць та провулків - кандидатів на перейменування.

Відео дня

За словами Бабича, комісія вирішила прибрати всі назви, що стосуються російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси. Зокрема, це Олександр Блок, Михайло Шолохов, Олександр Грибоєдов, Микола Чернишевський тощо.

"Будуть перейменовані майже всі вулиці, названі на честь радянських та російських постатей по типу: Ціолковський, Васнецов, Шишкін, Мічурін... Прибрали всіх народовольців-терористів: Кібальчич, Засулич, Фігнер... Підуть з міського простору Дмитрий Донськой, Невський, Нахімов, Кутузов, Лідерс, Дєжньов...", - повідомив Бабич.

За його словами, також в місті позбавляться великої кількості назв на честь маршалів, генералів та просто людей, які стали "легендами Великої вітчизняної війни" під час Другої світової війни. Зокрема, це стосується комсомолки Зої Космодем'янської, червоноармійця Олександра Матросова, радянського льотчика Миколи Гастелло та інших.

"При цьому ми зробили виключення для тих генералів, які дійсно захищали та звільняли Одесу - Петров, Малиновський, Бочаров та ще декілька", - зазначив краєзнавець.

Крім того, планують прибрати 17 топонімів, які стосуються "8 березня" та ще 9 - з географічними назвами - російськими та білоруськими.

Бабич додав, що остаточне рішення буде приймати сесія Одеської міської ради.

Дерусифікація в Україні

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Києві перейменували вулицю Волгоградську в Солом’янському районі столиці на вулицю імені громадського активіста, керівника організації "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських окупантів.

Також Київрада перейменувала ще близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста – на вулицю Князів Острозьких.

В Одесі ж завершили опитування щодо долі пам’ятника російській імператриці Катерині II, який неодноразово обливали червоною фарбою.

Вас також можуть зацікавити новини: