Київрада перейменувала ще близько 40 вулиць, провулків і площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Київрада перейменувала вулицю Волгоградську в Солом’янському районі столиці на вулицю імені громадського активіста, керівника організації "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного, який загинув на війні.

Як повідомляє прес-служба міськдержадміністрції, відповідне рішення підтримали 68 депутатів.

Мер столиці Віталій Кличко нагадав, що влада продовжує дерусифікацію вулиць та об’єктів у місті.

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"Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом’янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на сході нашої держави у червні цього року. Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна, – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний, – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва", – зазначив мер.

Окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста – на вулицю Князів Острозьких.

Як раніше повідмляв УНІАН, відомий київскький активіст Роман Ратушний загинув 9 червня у Харківській області. Він служив у розвіддозорі у складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання.

У 2013 році Ратушний брав участь в акціях Євромайдану і разом з іншими студентами постраждав під час побиття "беркутівцями" в ніч на 30 листопада.

У 2018 році очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а в 2019 — однойменну громадську організацію. Ініціатива націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру у Києві й недопущення забудови.

5 липня Ратушному мало б виповнитися 25 років.

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