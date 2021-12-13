"Ви виграли 300 тисяч, але…". Як в Україні працюють поштові лохотрони

В Україні досі процвітає афера початку 2000-х - поштові лохотрони. Це коли вам повідомляють, що ви виграли кількасот тисяч гривень, але, щоб їх отримати, треба придбати якийсь товар. Чи є шанс на "виграш" та чому це можна вважати шахрайством?

В Україні все ще процвітають поштові лохотрони. Наприклад, отримай 300 тисяч, але спершу - купи крем. Здавалося б, у таку примітивну поштову аферу з початку 2000-х точно ніхто не повірить. Та соцмережі, нові технології, ребрендинг, а ще трохи вмовлянь, приправлених брехнею, і безліч українців готові розпрощатися з сотнями гривень в гонитві за сотнями тисяч.

"Я – переможець, відповідно, мені відправлено повідомлення на телефон, що я дійсно є переможцем. І начебто виграв 317 тисяч…", - розповідає "Грошам" таксист з міста Сарни Віктор Тарасенко, який потрапив на гачок шахраїв.

Чоловік не встиг оговтатися, як його розкрутили на витрати – щоб отримати виграш, йому нав’язали набір чоловічої косметики з інтернет-магазину "Prizeme". Тому він звернувся до "Грошей", щоб попередити інших про аферистів.

"Було прикріплено – 590 з лишнім гривень. Отут я і ошалів", - розповів пан Віктор "Грошам".

Однак і після цього, замість обіцяних 317 тисяч, надійшло нове повідомлення: щоб забрати виграш, потрібно ще щось купити.

Власне, так і виглядає ця схема - у довірливих українців до нескінченості виманюють гроші.

"Якщо хочете отримати ці 317 тисяч, вам обов’язково треба цю посилку оплатити. І до вас особисто кур'єр приїде з готівкою. Повідомляю вам пінкод, який ви повідомляєте кур’єру і отримуєте ці ваші гроші", - розповів "Грошам" ще один клієнт "Prizeme" Андрій Болтовський.

Та й після другої покупки киянину Андрію Болтовському не видали ані копійки: "Дівчина-оператор відповідає: "Наша служба безпеки пішла іншим шляхом. Ми готівкою вам не привеземо гроші, а тільки безготівково, на картку. Але для цього треба зробити ще одне замовлення"".

Щоб показати українцям усю схему, агенти "Грошей" також зареєструвалися в "Prizeme". "Prizeme" - це інтернет-магазин. Але незвичайний. Замість реклами своїх товарів, на головній сторінці усе про… гроші, виграш, багатство, та фото щасливих переможців.

Одразу після реєстрації – бінго! – агентам "Грошей" написали повідомлення про головний приз. Далеко не з першого разу поруч із величезними цифрами вражаючої суми виграшу "Грошей" помічаємо якісь крапки. Це – надзвичайно дрібним шрифтом - вказується, що форма підтвердження виграшу не є документом і не має жодної юридичної сили.

Та хіба ж це когось зупинить? "Гроші" обрали товар. І, до речі, якщо вартість косметичних засобів по деяких позиціях трохи завищена, то ціни на усілякі гаджети, приладдя, відрізняються від ринкових у кілька разів.

"Вони заробляють на тому, що якісь товари продають з великою націнкою, з великою маржою", - розповів "Грошам" бізнес-консультант Петро Савич.

Наприклад, набір ножів зі скаженою знижкою у "Prizeme" коштує втричі дорожче, ніж у звичайних магазинах. А якість товару, за словами кількох клієнтів "Prizeme", надзвичайно низька.

"Фітнес-браслет був без зарядки та без інструкції. Тобто хтось зі співробітників "Prizeme" покористувався, побавився, і відправили", - переконаний киянин Андрій Болтовський.

"Гроші" ж придбали найпростіший косметичний набір. При оплаті онлайн ще й отримали знижку у 200 грн. Після оплати - багатообіцяючий дзвінок.

"Саме за вами закріплений статус переможця в нашій компанії. І саме з посилкою ви отримаєте дуже важливі документи, як підтверджують ваше право на отримання грошової винагороди", - розповідають на іншому кінці дроту.

І буквально на наступний день посилка вже у відділені. "Гроші" отримали відправлення від "Prizeme". Це – набір косметики по догляду за обличчям, також в посилці – якась друкована продукція, купа різнокольорових папірців. Серед них, зокрема, повідомлення від Пошторгу та Імідж-клубу з привітаннями про перемогу. І, звісно, від "Prizeme" - пишуть, що ми виграли 317 тисяч гривень і можемо їх отримати. Та для цього нас знову просять зробити замовлення…

Невже хоч комусь вдалося прорвати це замкнене коло? "Гроші" розшукали кількох щасливчиків, яких "Prizeme" називає переможцями.

Наприклад, за повідомленнями "Prizeme", 29 жовтня 2021 року в акції переміг Михайло Козловський з Умані. На сайті компанії відзначено, що 317 тисяч гривень розіграли саме в цей день і вже виплатили.

"Я їх останній переможець. Але про 317 тисяч вони пожартували. Я отримав 50, а надійшло, з урахуванням податків на виграші та військового збору, десь близько 40 тисяч гривень", - розповів Михайло Козловський "Грошам".

Отже, компанія відверто бреше. І навіть одиниці щасливчиків, фото яких тиражують у ЗМІ та соцмережах, насправді отримують у вісім разів меншу суму, ніж обіцяно.

Торішній переможниці Олені Місарош з Одещини виплачених грошей вистачило тільки на кредити, в які вона залізла, аби робити замовлення в "Prizeme".

"Я купувала цілий рік. Хоча, коли мені зателефонували вперше і сказали, що я виграла, сказали, що буде тільки одне замовлення. Мовляв, я куплю і все. А потім пішло, пішло… Вони брешуть, вказують у рекламі, що 317 тисяч, а насправді 50 тисяч. І то - вирахували і сорок десь я отримала", - розповіла пані Олена "Грошам".

Самої фірми "Prizeme", як такої, не існує. Це - бренд, онлайн-ресурс, як зазначається в правилах акції на самому сайті. За ним стоїть ТОВ "Мейл сервіс", до якої входять ще три клони "Prizeme". За юридичною адресою "Мейл Сервіс" "Гроші" його не знайшли. Однак нам вдалося зв'язатися з представником "Prizeme". Зустрічатися пані Людмила, яка назвалася керівником, відмовилася, але телефоном переконує, що працюють законно.

"Ми не говоримо клієнту, що він вже є переможцем, ми йому повідомляємо, що він є учасником маркетингової акції", - розповіла представниця "Prizeme" Людмила Сергій "Грошам".

Але це точно неправда - ми переконалися особисто, коли з компанії телефонували агентам "Грошей", які зареєструвалися в онлайн-магазині.

І хоча махінації "Prizeme" намагається прикрити дрібненькими приписками і позначками, які нібито свідчать, що текст великими літерами – неправда, юристи наполягають - усе це не працює і схема вже тягне на шахрайство.

"Обіцяються гроші, взамін просять щось купити. Якщо цей правочин виконується зі сторони споживача - я щось купую, але гроші мені не надають - тоді це вже має склад правопорушення. Не важливо, як оформлено, це є форма правочину. Важливий сам зміст операції", - розповів "Грошам" юрист Ігор Млечко.

Повний сюжет про те, як працюють аферисти та які обіцянки закидають українцям, аби ті витрачали свої кошти на непотрібні товари, а також чому такі дії інтернет-магазину можна вважати шахрайством, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Яна Писарєва

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