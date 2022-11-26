Серед них - чотири бійці ВМС, двоє нацгвардійців, двоє прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

З російського полону вдалося звільнити ще 12 українців, інформує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - зазначив він.

За словами Єрмака, додому повертаються воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

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"За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців. Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось", - наголосив голова ОП.

Обмін полоненими - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада з російського полону повернули ще 50 українських воїнів. Серед них - 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо.

23 листопада відбувся черговий обмін полоненими: додому повернулися 35 українських військових та один цивільний. Серед звільнених - військовослужбовці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, яких окупанти взяли в полон на Чорнобильській атомній електростанції у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

17 жовтня стало відомо про повернення з полону 108 українських жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін.

Як зазначав Володимир Зеленський, Україна прагне організувати обмін у форматі "всіх на всіх".