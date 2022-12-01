Додому повернулися ще 50 захисників.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про звільнення ще 50 захисників України.

Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках, написав він у своєму Telegram-каналі.

"Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України", - повідомив Єрмак.

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Він зауважив, що це велика робота, яка продовжується щодня. "Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - написав керівник ОП.

Обміни полоненими з РФ

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада додому повернулися 35 українських військових та цивільний. Серед звільнених - військовослужбовці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, яких загарбники взяли в полон на Чорнобильській атомній електростанції у перші дні повномасштабного вторгнення.

24 листопада з російського полону повернули ще 50 українських воїнів. Серед них – 20 бійців Нацгвардії, 12 – Військово-морських сил, 10 – Збройних сил України, 6 – Державної прикордонної служби, 2 – територіальної оборони.

26 листопада з російського полону вдалося звільнити ще 12 українців. Серед них - чотири бійці ВМС, два нацгвардійці, два прикордонники, один з ТрО, а також подружжя та чоловік, якого вважали зниклим безвісти.

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