Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі них – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

СБУ показала щемливе відео, як вчора з російського полону поверталися 50 українських героїв .

У відомстві повідомили, що серед звільнених захисники зі Збройних сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Загалом вдалося повернути чотирьох офіцерів і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу.

Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі".

Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі них – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися. Всі вони будуть проходити медичні обстеження, лікування та реабілітацію.

Обмін військовополоненими

Черговий обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, а найстаршому - 59.

З 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1,3 тис. українців.

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