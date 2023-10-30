Міністр цифрової трансформації зазначив, що у його відомстві дотримуються своїх слів.

Електронні повістки громадянам України не роздаватимуть через "Дію".

Міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр Михайло Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна" запевнив, що повісток у "Дії" не буде. "Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів...", - заявив чиновник.

Нагадаємо, на початку жовтня нардеп, секретар комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко говорив, що для запровадження електронних повісток в Україні треба вносити зміни у законодавство.

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Мобілізація в Україні 2023 - що треба знати

В нашій державі оголошено мобілізацію після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення. Військовозобов'язані в Україні чоловіки у віці 18-60 років, а також жінки деяких професій, у тому числі медики, які за станом здоров'я можуть проходити службу.

У жовтні в Україні почав працювати єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, який мав значно спростити процес мобілізації. До запуску реєстру - на початку квітня - керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік говорив, що громадянам України в "Дію" не приходитимуть повістки.

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