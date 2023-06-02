Зокрема, на базі української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії.

Застосунок "Дія" допоможе розвинути державні сервіси в європейських країнах, а також у Латинській Америці та Африці.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Він нагадав, що сьогодні провів переговори з президентом Естонії, який прибув у Київ.

"Ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією й експортом рішень – наших цифрових рішень. Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії", - сказав він.

Відео дня

За його словами, те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів, і це ще один компонент українського лідерства.

"І, до речі, зроблю такий анонс: "Дія" допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці", - зазначив президент.

"Дія" на міжнародній арені

Раніше про плани розширити географію застосунку "Дія" повідомляли у Мінцифри. Зокрема, зазначалося, що Україна може поділитися досвідом цифрової трансформації з Колумбією і Замбією. Як зазначало видання Financial Times, навіть США можуть винести для себе важливі уроки з цього успішного проекту.

Вас також можуть зацікавити новини: