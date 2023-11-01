У "Дії" відповіли, чи можна перетинати державний кордон тільки з цифровим документом в застосунку.

У "Дії" спростували інформацію стосовно цифрових документів в застосунку при перетині кордону на пропускних пунктах.

За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у "Дії" не передбачений. Як повідомили в прес-службі "Дія", з тільки цифровим паспортом у застосунку "Дія" ніколи не можна було перетнути кордон.

"За законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом у "Дії" не передбачений і ніколи не був упроваджений" - йдеться в повідомленні. У прес-службі закликали користуватися цифровим паспортом в Україні і наголосили, що "сенсації не сталося".

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Перетин кордону 2023 - що треба знати

Нещодавно заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук повідомив, що закордонний паспорт при перетині українського кордону має бути наявним фізично. Він тоді зазначив, що співробітники ДПСУ виявляють факти підробки додатку "Дія" та фальшиві документи в ньому.

При цьому, за його словами, на кордоні можуть прийняти документи, які демонструє додаток "Дія", наприклад, документ, який підтверджує наявність інвалідності в особи.

Довідка УНІАН. "Дія" - додаток для мобільного телефону, який реалізувало Міністерство цифрової трансформації. Застосунок дозволяє мати під рукою у цифровому виді всі необхідні документи. Наразі застосунком "Дія" користується понад 19 млн унікальних користувачів.

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