За словами радника глави ОП, перспективи розв'язання питання є, дискусія зрушила з мертвої точки.

Перспективи розв'язання питання виїзду за кордон є, дискусія зрушилася з мертвої точки. Можливо, скоро чоловіків будуть випускати з України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Можливо громадяни, ті ж самі моряки, почують: "Можете виїжджати на таких-то умовах"", - зазначив радник глави ОП.

Щодо мобілізації в Україні, Арестович зазначив, що на сьогодні в Україні кількість людського резерву перевищує наявність техніки, якою можна його озброїти.

"Ми тримаємо людей, але особливо озброїти їх нічим. Куди ж там нових призивати? Хіба що за окремими спеціальностями. Ті, хто працюють за кордоном, можуть підтримувати свої сім'ї. Ті ж моряки за минулий рік 4 мільярди доларів відправили в Україну. Це дуже серйозна допомога економці, яка наполовину просіла через війну", - сказав Арестович.

Він упевнений, що якщо моряк, наприклад, глава сім'ї, може виїхати за кордон і підтримувати свою сім'ю, то і він зайнятий, і сім'ї добре. І так багато інших спеціальностей.

"Я прихильник диференційованої мобілізації. Коли були перші дні повномасштабної війни в Україні, всі були шоковані і ніхто не знав, чим би це закінчилося, потрібні були всі, готовність оборонятися. Питання стояло про виживання країни! Зараз воно, до речі, теж стоїть, просто трохи розтягнуте, пролонговане. Це не критична фаза цього питання, коли незрозуміло, будемо ми завтра чи ні. І, думаю, можна вже запускати диференційований підхід до мобілізації", - вважає радник ОП.

Арестович також зазначає, що важливо враховувати професійну придатність, мотивацію при відборі людей, мобілізувати їх за спеціальностями.

"Сьогодні військкомати перебувають у важкій ситуації, коли за день до 500 заявок потрібно опрацювати: з усіма скаргами, потребами, медкомісіями і т.д. вони просто фізично не розраховані на таку кількість людей, і тому "перегини" на місцях бувають. Цю проблему теж зокрема знімає диференційований підхід до мобілізації", - упевнений Арестович.

Виїзд чоловіків за кордон: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

З перших днів вторгнення можна було виїхати з країни за внутрішнім паспортом України. В той самий час була запроваджена повна заборона на виїзд чоловіків з України, яка діє на період воєнного стану.

18 травня стало відомо, що воєнний стан продовжили ще на три місяці. Раніше Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

За незаконне переправлення за кордон ухильників від військового обов'язку передбачено до 9 років позбавлення волі, а транспорт, на якому їх вивозять, будуть конфісковувати

Пізніше в МВС запропонували зробити "платним" виїзд чоловіків за кордон на час війни.

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