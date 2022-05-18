З'явилися деталі пропозиції президента щодо продовження дії воєнного стану.

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін воєнного стану в Україні на 90 діб.

Про це йдеться на Офіційному порталі парламенту.

Глава держави запропонував нардепам 25 травня продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб. Пропозиція мотивована продовженням широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Раніше Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

24 лютого Зеленський своїм указом запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього парламент декілька разів за ініціативою президента продовжував термін дії воєнного стану - наразі в Україні до 25 травня триває цей стан.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в'їзду та виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

Також на період воєнного стану можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Разом з тим в країні буде продовжена мобілізація чоловіків для служби в Збройних силах України. Проте вона матиме вибірковий характер, адже, за словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, наша армія укомплектована на 100% в аспекті особового складу.

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