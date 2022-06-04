Військовослужбовці Чопського загону запобігли спробі незаконного переправлення через державний кордон України 19-річного юнака. Хлопець прикинувся валізою, щоб втекти з України попри заборону.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Прикордонники виявили порушника під час огляду мікроавтобуса, який прямував у Словаччину. Хлопець ховався у багажнику між валізами.
"За вказівкою прикордонників невідомий вийшов з автомобіля та пред’явив свій паспортний документ. Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття", - йдеться у повідомленні.
На місце події викликали поліціянтів. Із завершенням відповідних процесуальних заходів правопорушник та водій, який його перевозив, вибули з пункту пропуску у супроводі слідчого. В ДПСУ додали, що після встановлення всіх обставин справи, порушника притягнуть до адміністративної відповідальності.
Раніше повідомлялося, що на Одещині колишній прикордонник переправляв ухилянтів до Молдови.