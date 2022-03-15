Щодня прикордонники затримують ухилянтів, у яких рівень фантазії зашкалює: хтось ховається в багажнику, хтось переодягнувшись в жіночий одяг.

За незаконне переправлення за кордон ухилянтів від військового обов'язку передбачено до 9 років позбавлення волі, а транспорт, на якому їх вивозять, будуть конфісковувати.

Про це повідомив у Facebook голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що щодня прикордонники затримують чоловіків, які втечею за кордон намагаються ухилитися від військового обов'язку.

"Рівень фантазії тут зашкалює: хтось в багажнику машини, хтось переодягнувшись в жіночий одяг", - сказав Стефанчук.

Голова ВР наголосив, що під час мобілізації тікати зі своєї держави - "злочин (ст. 336 КК України), зрада та неабиякий людський сором". Він зазначив, що для тих, хто організував на цьому бізнес, передбачено покарання. "У ст. 332 КК України встановлено сувору відповідальність за незаконне переправлення осіб через держкордон.

У разі вчинення таких дій щодо кількох осіб, повторно, або за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Якщо ж такі дії вчиняються за гроші, особі загрожує позбавлення волі аж до 9 років. І, повірте, в умовах воєнного стану жодного милосердя до таких горе-ділків не буде", - наголосив голова ВР .

Він нагадав, що нещодавно Верховний суд оприлюднив свою позицію, за якою покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень в період воєнного стану, буде наближеним до максимальної межі, передбаченої КК України.

"Також не слід забувати, що транспорт, що використовувався для незаконного переправлення осіб через держкордон, підлягає спеціальній конфіскації разом з усіма "доходами" від такої діяльності", - наголосив Стефанчук. Він зазначив, що конфісковані автівки зараз дуже потрібні для забезпечення нашої героїчної армії та надійного тилу.

"Тож перш ніж зважитися на такий крок, краще поміркуйте, чи варто воно тих заробітків. Не змушуйте парламент вдаватися до більш рішучих кроків у протидії цьому ганебному явищу, як ми це нещодавно зробили щодо мародерства", - підкреслив Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти закордон у жіночому вбранні.