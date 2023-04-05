Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів деталі цієї історії.

До України намагався повернутися 17-річний підліток, якого окупанти незаконно вивезли в Росію, однак його затримали у Білорусі.

Про це повідомила російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова. За її словами, українця нібито вивезли "шляхом обману", однак його "зловили на кордоні з Білоруссю, в останній момент встигли з силовими структурами на кордоні зупинити".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мова йде про 17-річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ у прийомну сім'ю. За його словами, у хлопця є сестра в Україні.

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"Хлопець намагався самостійно повернутися на Батьківщину. Фактично він доїхав до Білорусі. Однак для того, аби українські діти не мали змоги повернутися додому в Росії залучають спецслужби. Богдана затримали та повернули назад до РФ", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Омбудсмен назвав цей інцидент черговим публічним зізнанням Росії у викраденні українських дітей.

Викрадення дітей з України: що відомо

Як відомо, українська влада неодноразово звинувачувала Росію у незаконному викраденні дітей з окупованих територій.

У лютому Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я оприлюднила великий звіт про мережу центрів перевиховання та усиновлення українських дітей у Росії та окупованому Криму.

Вже у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна і уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, їх звинувачують у у воєнному злочині примусової депортації населення.

Незадовго до цього Путін публічно заявляв, що в РФ зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з України, а Львова-Бєлова розповідала, як усиновила українського хлопчика з Маріуполя.

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