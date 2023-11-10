Він запевняє, що хлопець скоро буде в Україні.

Депортований до Російської Федерації українець Богдан Єрмохін невдовзі має повернутися додому.

Про це сьогодні повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. "Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою", - написав він.

Лубінець закликав не поширювати неперевірену інформацію, щоб не нашкодити поверненню підлітка в Україну. "Готовий відповісти на всі запитання журналістів, розповісти деталі, але лише тоді, коли Богдан буде на території України", - підкреслив уповноважений ВР.

Відео дня

Також він оприлюднив знімок заяви хлопця про відмову від квартири в Московській області.

Що відомо про Богдана Єрмохіна

Днями у мережі з'явилося відеозвернення від хлопця та його адвоката. 17-річний маріуполець повідомив, що перебуває на території Росії та потребує допомоги у поверненні додому.

Адвокат закликала президента України Володимира Зеленського взяти на особистий контроль питання повернення Богдана додому.

Напередодні стало відомо, що хлопця, який вже намагався виїхати до України, викликали до підмосковного військкомату.

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