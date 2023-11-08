Хлопець навесні зробив спробу втечі в Україну, але його на кордоні спіймали російські силовики.

Богдана Єрмохіна, якому зараз 17 років, і якого після повномасштабного вторгнення депортували з Маріуполя в РФ, викликали до підмосковного військкомату.

Він повинен з'явитися там 19 грудня - через місяць після настання повноліття, повідомила виданню "Грати" юрист Катерина Бобровська, яка представляє інтереси самого хлопця і його сестри Валерії в Україні. Видання зазначило, що не дивлячись на звернення сестри хлопця і українського омбудсмена Дмитра Лубінця, Богдана в Україну не відпускають.

Інформацію про повістку підтвердила Бі-бі-сі мешканка Підмосков'я Ірина Рудницька, яка оформлена офіційним опікуном хлопця, після того, як у 2022 році він був переправлений до РФ. Жінка в розмові з виданням наполягала, що в повістці до військкомату мова йде не про призов на військову службу, а про звіряння даних: "Він студент, і у нього відстрочка. І якщо що, строковики не беруть участь в СВО".

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У березні цього року Єрмохін намагався втекти з РФ в Україну, проте його на кордоні спіймали російські силовики. Про цей випадок на всю країну розповіла російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Тоді вона і російські ЗМІ, які зняли з цього приводу кілька сюжетів, наполягали, що українського хлопця "за допомогою маніпуляцій і погроз намагалися виманити назад на територію України".

Як розповіла виданню колишня прийомна мати хлопця в Україні, після невдалої втечі хтось почистив з усіх соцмереж всю історію їхнього листування. Жінка допустила, що це зробили російські силовики. З того часу зв'язку з Єрмохіним ні у неї, ні у його знайомих в Маріуполі немає.

Видання підкреслило, що і Рудницька, і українська прийомна мати незалежно один від одного сказали Бі-бі-сі, що зараз на руках у Єрмохіна є тільки російський паспорт. А це дає російській державі вважати його військовозобов'язаним.

В даний час Єрмохін навчається в підмосковному коледжі і отримує там стипендію, розповіла Рудницька. Крім того, він "зараз отримує квартиру, як дитина з числа дітей-сиріт", сказала вона.

Як хлопець потрапив до РФ

До 24 лютого 2022 року Богдан Єрмохін жив у Маріуполі у прийомній сім'ї, а після вступу до металургійного коледжу представником хлопця став директор навчального закладу.

Після початку війни Єрмохін опинився серед групи дітей, яких спочатку переправили в окупований Донецьк, а потім в Підмосков'я, де його передали під опіку в прийомну сім'ю Ірини Рудницької.

Депортація українських дітей до РФ

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей.

Генеральний прокурор суду Карім Хан в окремій заяві пояснював, що йдеться про дітей-сиріт, вивезених до РФ з окупованих українських територій.

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