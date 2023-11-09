Адвокат хлопця попросила президента особисто проконтролювати повернення дитини в Україну.

Депортований у РФ 17-річний маріуполець Богдан Єрмохін, якому в Підмосков'ї видали повістку, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути його додому.

Звернення хлопця оприлюднила у соцмережі його адвокат Катерина Бобровська. "Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії і прошу вас, Володимир Олександрович допомогти мені повернутися додому", - йдеться у зверненні юнака.

Також адвокат у зверненні до президента попросила його про "особистий контроль щодо повернення дитини в Україну".

Історія з підлітком з Маріуполя

До 24 лютого 2022 року Богдан Єрмохін жив у Маріуполі та навчався у металургійному коледжі. Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікуном весь цей час була рідна сестра. Після початку війни хлопець опинився серед групи дітей, яких спочатку переправили в окупований Донецьк, а потім в Підмосков'я, де його передали в прийомну сім'ю Ірини Рудницької.

А 8 листопада стало відомо, що Єрмохіну в Підмосков'ї вручили повістку з наказом з'явитися до військкомату після досягнення повноліття. 19 листопада Богдану виповниться 18 років, а 19 грудня він має вже прийти до військкомату.

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