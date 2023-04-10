Наразі додому вдалося повернути 360 викрадених дітей.

Діти, яких вдалося повернути до України з Росії, розповідають про побиття та покарання за відмову співати російський гімн.

Про це повідомила радниця - уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, в рамках тотальної русифікації окупанти налаштовують дітей проти батьків, а також кажуть, що в Україні їх взагалі ніхто не чекає.

"Діти, які повертаються, нічого хорошого не говорять про те, що відбувалося з ними там. І взагалі, це залежить від місць їх розташування, бо когось навіть били, дуже складно про це навіть говорити, за те, що вони згадували постійно, що вони українці, за те, що вони відмовлялися співати російський гімн, що вони відмовлялися вставати під час російського гімну, що вони відмовлялися співати щоранку "Россия, вперёд" і т.д. Їх за це били, карали, не випускали на прогулянки, змушували писати і переписувати якісь російські тексти і т.д.", - розповіла Герасимчук.

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Вона зазначила, що деяких дітей викрали після того, як вбили їх батьків. В інших випадках дітей "виривали" з родин, когось - роз'єднали з батьками під час фільтрації і заявили, що рідні їх покинули, тому тепер на них чекають прийомні сім'ї у Росії. Більшість з тих, кого зараз вдалося повернути, вивезли з окупованих територій нібито за згодою батьків. Вона дадала, що цю "добровільну" згоду люди давали або через відчай, або через погрози позбавлення батьківських прав.

Герасимчук розповіла про дитину, якій в Росії проводили операцію без достатньої анестезії, а коли вона почала жалітися на це, сказали: "Нічого, переживеш".

Вона підкреслила, що влада РФ ніяк не сприяє поверненню дітей до України - з їхньої згоди не було погоджено жодної групи. Крім того, дітей постійно переміщують, заважають їм зв'язуватися з рідними, а також не допускають до них представників міжнародних організацій.

Щодо кожної викраденої дитини Україна розробляє "операцію порятунку", іноді їх об'єднують у маленькі групи, додала Герасимчук. Наразі вдалося повернути 360 викрадених дітей.

Росія викрадає дітей з України: що відомо

Відомо про велику кількість випадків вивезення російськими окупантами з України дітей.

За даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, процес викрадення, розміщення у центрах в РФ і окупованому Криму, а також всиновлення цих дітей централізовано координується на всіх рівнях влади Росії.

У лютому Путін публічно заявив, що в РФ зростає кількість звернень з приводу усиновлення українських дітей. А дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова подякувала йому за те, що змогла незаконно всиновити хлопчика зі зруйнованого Маріуполя.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Їх звинувачують у примусовій депортації дітей.

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