Через декілька годин маленькі українці прибудуть до Києва.

Сьогодні, 8 квітня, в Україну повертається 31 дитину, яку депортували російські окупанти.

Про це під час прес-конференції повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба. Очікується, що за кілька годин вони вже будуть у столиці.

"Зараз до Києва прямує 31 дитина. Ці діти через 3-4 години приїдуть у столицю. Це була 5-та наша рятувальна місія, і вона була особлива не тільки за кількістю дітей, яких ми врятували, а й за складністю. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії", - розповів Кулеба.

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За його словами, через це вдалось повернули не 33 дитини, а 31. Тепер необхідно буде повернути в Україну тіло цієї жінки і дітей, яких вона мала забрати. Директор "Save Ukraine" наголосив на довготривалих і багаторазових допитах ФСБ, а тому "не дивно, що серце бабусі спинилося".

Кулеба розповів, що росіяни не дозволили батькам та законним представникам одразу зайти до табору, де утримувались українські діти.

"Вони (росіяни — УНІАН) тримали їх за парканом і по одному батьків впускали у заклад, де були встановлені камери. Вони тиснули на батьків, щоб батьки перед тим, як забрати дитину, подякували за те, що РФ зберегла їхніх дітей", - сказав Кулеба.

Росіяни мали б ідентифікувати депортованих дітей і передати відповідні списки Червоному Хресту, щоб Україна могла відшукати їхніх батьків.

"Усі діти, яких вони повертали, кажуть про те, що ніхто жодним чином не намагався знайти їхніх батьків. Ми шукали цих дітей, а це було дуже важко, бо є діти, де за 5 місяців було змінено 5 різних місць перебування - їх кидали з одного табору в інший. Є дуже багато свідчень того, що з цими дітьми там відбувалося", - зазначив виконавчий директор БО "Save Ukraine".

Наразі також є дані про 1,5 млн українських дітей, які після 2014 року опинилися на території Росії або на захоплених територіях.

"Це майже 20% дитячого населення — тут йдеться про Крим, Донбас, окуповані території інших регіонів. І це - діти, які є заручниками, які, на жаль, не можуть сьогодні повернутися в Україну з різних причин", - підсумував Кулеба.

Депортація українських дітей

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії. Серед них понад 4 тисяч дітей-сиріт.

Факт депортації дітей є складовою злочину геноциду і вивезення частини населення з метою асиміляції, в цьому випадку української нації, достатньо, щоб кваліфікувати це як геноцид.

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що Російська Федерація викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян.

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