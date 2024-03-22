П'ятеро дітей перебували в Росії після викрадення російськими загарбниками, а четверо на тимчасово окупованій території.

В Україну повернуто ще 9 дітей з тимчасово окупованих територій і безпосередньо з Російської Федерації. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

"Ми сьогодні зустріли 5-х дітей, яких викрала Росія: 4 з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка. Ще 4 дитини раніше повернулися з тимчасово окупованої території і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали", - повідомив Єрмак.

Водночас, за словами керівника ОП, дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна.

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"Вдячний всій команді, а також Державі Катар за посередництво. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей (Bring Kids Back UA) працює", - додав Єрмак.

Він заявив, що задача президента України Володимира Зеленського - повернути всіх. Робота продовжується.

Викрадення дітей з України

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни.

Він зазначив, що сама Росія заявляє про сотні тисяч депортованих з України дітей, яких вона "вкрала та намагається розчинити в своєму бутті". За його словами, дітей не просто вивозять з окупованої території України, а Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з Україною, з рідними і близькими.

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