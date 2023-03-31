У травні минулого року під час окупації міста Ізюм троє російських окупантів пограбували цивільних, погрожуючи розстрілом.

В Україні судитимуть трьох військовослужбовців Збройних сил РФ, які вимагали у цивільних гроші та погрожували їм розстрілом.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, до суду направлено обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб.

За даними слідства, у травні минулого року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.

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Зазначається, що російські військові здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять в них на ураження.

"Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли. Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових РФ: потерпілі впізнали їх. Обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Затримання колаборантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні на Херсонщині затримано трьох колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі. Вони були представниками "виборчих комісій", створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону.

Ще одну колаборантку, яка також погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі, затримали в Херсоні пізніше. Нею виявилась жителька обласного центру, яка входила до складу місцевого осередку забороненої в Україні "Партії регіонів".

У січні цього року стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які шукали патріотично налаштованих громадян в Ірпені на Київщині та імітували розстріл цивільних. Йдеться про події березня 2022 року за участі командира та старшого стрільця-розвідника відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового полку Червоного прапора.

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